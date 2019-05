FW-MH: Kellerbrand in Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr (ots) –

Um 19:32 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der

Ruhr ein Kellerbrand auf der Aktienstraße gemeldet. Daraufhin wurden

umgehend zwei Löschzüge der Feuerwachen Broich und Heißen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Rauch aus dem

Kellerabgang des Gebäudes. Nach Aussagen zahlreicher Anwohner

befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Während der Erkundung

stellte sich heraus, dass der Brandherd sich auf der Rückseite des

Gebäudes, in einer anschließenden Garage befand. Es gingen zwei

Angriffstrupps unter Atemschutz in Garage und Keller vor. Der Brand

konnte durch die Trupps schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurde

das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit.

Die Einsatzdauer betrug circa eine Stunde. Während des

Feuerwehreinsatzes kam es zur Sperrung des Straßenverkehrs im Bereich

der Aktienstraße / Kreuzstraße.(TRu)

