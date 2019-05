POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf Landstraße zwischen Reifenberg und Schmitshausen

66507 Reifenberg (ots) –

Ein 54-jähriger Motorradfahrer befuhr am 31.05.2019, gegen 13.50

Uhr die Landstraße L 466 aus Rtg. Reifenberg in Rtg. Schmitshausen.

Hier kam 01 im Verlauf einer langen Linkskurve infolge Unachtsamkeit

bzw. nicht angepasster Geschwindigkeit eigenverschuldet nach links zu

Fall und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam der Fahrer

neben einem Straßengaben auf der Wiese zum Liegen. Durch einen

Rettungswagen mit Notarzt wurde der Fahrer erstversorgt und

anschließend stationär in der Uni.-Klinik Homburg aufgenommen. Am

Krad entstand hoher Sachschaden von ca. 6 000.-Eruo.

