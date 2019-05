POL-PDTR: Fund einer Landschildkröte

Morbach (ots) – Am Nachmittag des 31.05.2019 wurde die Polizei

Morbach gegen 14.30 Uhr von einem Anwohner aus Bischofsdhron

informiert, dass er eine Schildkröte gefunden habe. Bei dem Tier

handelt es sich um eine griechische Landschildkröte. Die Schildkröte

war augenscheinlich nicht verletzt und befand sich in einem guten

Gesundheitszustand. Das Tier ist möglicherweise seinem Besitzer

entwichen oder es wurde eventuell ausgesetzt. Die Polizei bittet den

Besitzer sich zu melden bzw. bittet um Hinweise auf den möglichen

Besitzer. Die Hinweise können unter der Tel.: 06533-93740 oder unter

pimorbach.wache@polizei.rlp.de an die Polizei Morbach gerichtet

werden.

