POL-HF: Mann im Streit mit Messer verletzt

Löhne (ots) – (ms) Am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr kam es in

einer Wohnung an der Bültestr. in Löhne zu einem Streit zwischen

einer 25-jährigen Löhnerin und einem 36-Jährigen aus Bad Oeynhausen.

Im Verlauf dieses Streites wurde der 36-Jährige durch ein Messer am

Gesäß verletzt, so dass er zur ambulanten Behandlung mittels

Rettungswagen einem Herforder Krankenhaus zugeführt werden musste.

Gegen die Löhnerin wurde eine Strafanzeige erstattet.

