FW-DO: Neben dem Brand in der Tucholskystraße war die Feuerwehr Dortmund am heutigen Nachmittag zu weiteren größeren Einsätzen unterwegs.

Dortmund (ots) – Gegen 16:40 Uhr wurde der Feuerwehr Brandrauch

aus einem Fenster im zweiten Obergeschoß in der Feldherrnstraße

gemeldet. Es brannte im Badezimmer der Wohnung ein Durchlauferhitzer.

Die Personen hatten die Wohnung vor Eintreffen der Feuerwehr bereits

verlassen. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz

gelöscht. Die beiden Personen aus der Wohnung wurden dem

Rettungsdienst vorgestellt, konnte aber an der Einsatstelle

verbleiben. Abschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei

übergeben. Vor Ort waren zwei gemischte Löschzüge der Freiwilligen-

und Berufsfeuerwehr, der B-Dienst und Rettungsdienst.

Zu einem weiteren Wohnungsbrand wurde die Feuerwehr um 17:40 Uhr

in die Göhtestraße gerufen. Hier brannte eine Wohnung im zweiten

Obergeschoß in voller Ausdehnung. Da sich beim Eintreffen der

Feuerwehr im hinteren Bereich des Hauses noch Personen an den

Fennster bemerkbar machten, wurde sofort ein Sprungpolster in

Stellung gebracht und die Personen mittels tragbaren Leitern

gerettet. 3 verletzte Personen wurden mit dem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde von 2 Trupps unter Atemschutz

und C-Rohren gelöscht, weitere Trupps wurden zur Kontrolle der

umliegenden Wohnungen eingesetzt. Hier waren eingesetzt 2 gemischt

Löschzüge der Freiwilligen- und Berufsfeuerwehr, zusätzlich je 2

Löschfahrzeuge der Freiwilligen- und Berufsfeuerwehr der A-Dienst und

Rettungsdienst.

Im Laufe des Nachmittags kam es weiterhin zu einer Auslösung einer

Brandmeldeanlange in einem Geschäftshaus im Westenhellweg. Hier lag

vermutlich ein technischer Defekt vor. Weiterhin wurde die Feuerwehr

zu einem Anhängerbrand auf die BAB 45 gerufen und in einer Wohnung im

Hegenfeld in Bövinghausen brannte Essen auf dem Herd.

