POL-ST: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen

Steinfurt (ots) – Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten

Personen, Horstmar, Landesstraße Nr. 580, Ortslage außerhalb,

Freitag, 31.05.2019, 14:35 Uhr

Ein 45 jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 580 aus Steinfurt kommend

in Fahrtrichtung Horstmar, als er im Bereich einer Kurve die

Kontrolle über seinen Pkw verlor und in den rechtsseitigen

Straßengraben abkam. In dem Pkw befanden sich zwei weitere Personen,

eine 73 jährige weibliche und eine 47 jährige männliche Person. Alle

drei Pkw Insassen verletzten sich schwer und wurden in umliegende

Krankenhäuser verbracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im

Einsatz. Die L580 musste für Bergungsmaßnahmen sowie für die

Unfallaufnahme für 90 Minuten gesperrt werden. Der Sachschaden wird

auf ca. 15000 Euro geschätzt.

