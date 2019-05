FW Düren: Gleich zweimal mussten in Düren Gartenlauben gelöscht werden!

Düren (ots) –

Gegen 15:20 Uhr wurde die Feuerwehr Düren zu einem ausgedehnten

Gartenlaubenbrand im Stadtteil Mariaweiler alarmiert. Hier stand eine

hölzerne Gartenlaube (ca. 4,00 x 4,00 m) bei Eintreffen der Feuerwehr

im Vollbrand und drohte über eine Thujahecke ein Einfamlienhaus in

Brand zu setzen. Durch den Einsatz der Löschgruppe Mariaweiler und

der Hauptwache konnte das Feuer mit mehreren Strahlrohren gelöscht

werden. Insgesamt waren 18 Feuerwehrleute im Einsatz. Nur kurze Zeit

später brannte gegen 15:40 Uhr in Nord-Düren (Bretzelnweg) bis zum

Eintreffen der Feuerwehr drei Gartenlauben (Grösse ebenfalls jeweils

4,00 x 4,00 m) in voller Ausdehnung. Die Wärmestrahlung war so

intensiv, dass alle Fenster der angrenzenden Grundschule beschädigt

wurden und in ca. 50 m Entfernung zur Brandstelle auf einem Balkon im

2.OG Altpapier in Brand geriet. Auch hier konnten die eintreffenden

Einheiten der Hauptwache, der Löschzug Mitte und der Löschgruppe

Birkesdorf schlimmeres verhindern. Es wurden 4 Strahlrohre zur

Brandbekämpfung vorgenommen. Insgesamt waren hier 26 Feuerwehrleute

im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

