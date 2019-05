FW-PL: OT-Hilfringhausen. Fahrradunfall auf Brücke bei Hilfinghausen. Rettungshubschrauber im Einsatz

Plettenberg (ots) –

Kurz nach 14.00 Uhr kam es auf einer Brücke im Plettenberger

Ortsteil Hilfringausen zu einem Fahrradunfall. Neben einem

Rettungswagen von der Plettenberger Feuer- und Rettungswache sowie

einem Notarzt aus Werdohl, wurden hierzu auch die ehrenamtlichen

Kräfte der Plettenberger Feuerwehreinheit Selscheid alarmiert.

Letztere sind speziell als sogenannte -First Responder- zur

Erstversorgung bei medizinischen Notfällen ausgebildet und eilten

aufgrund der örtlichen Nähe zu ihrem Standort ebenfalls zur

Unfallstelle. Nach der Erstversorgung und im Verlauf der

notärztlichen Untersuchung, bestand bei dem verunfallten Radfahrer

der Verdacht auf Verletzungen, welche einen Transport in eine

entsprechende Fachklinik notwendig machten. Zur schonenden und

zeitnahen Verlegung des Verletzten in eine entsprechende Unfallklinik

wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Zur Absicherung für die

Landung von Christoph 8 aus Lünen wurden die Kräfte der Feuer- und

Rettungswache nachalarmiert. Zu Unfallursache, zum genauen

Schweregrad der Verletzungen sowie zur Höhe des entstandenen

Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Nach dem

Start des Rettungshubschraubers konnten die alarmierten Einsatzkräfte

gegen 15.00 Uhr wieder in ihre Standorte einrücken.

