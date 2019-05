POL-WI: Pressemeldung der Wiesbadener Polizei

Wiesbaden (ots) –

81-jährige Frau Galina PLUTENKO vermisst, Wiesbaden, Innenstadt,

seit 31.05.2019, circa 12:00 Uhr

(He)Seit heute Mittag, circa 12:00 Uhr wird die 81-jährige Frau

Galina PLUTENKO in der Wiesbadener Innenstadt vermisst. Frau PLUTENKO

stammt aus Russland und ist aktuell bei Familienangehörigen in

Deutschland zu Besuch. Sie verfügt über keinerlei Ortskenntnis,

spricht nur russisch und ist darüber hinaus dement und

orientierungslos. Während des heutigen Aufenthaltes in der

Wiesbadener Innenstadt war Frau PLUTENKO plötzlich verschwunden. Die

Vermisste ist circa 1,60 Meter groß, kräftig, hat graues Haar (zum

Zopf gebunden) und läuft sehr langsam. Sie ist derzeit mit einer

braun-grünen Bluse und einer dunklen Hose bekleidet. Sie trägt eine

schwarze Tasche bei sich. Zeugen oder Hinweisgeber auf den

Aufenthaltsort der Vermissten werden gebeten, sich bei dem 1.

Polizeirevier unter (0611) 345-2140 oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden – Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Wiesbaden – Polizeipräsidium Westhessen | Publiziert durch presseportal.de.