FW-Heiligenhaus: Autounfall in der Abtsküche (Meldung 14/2019)

Heiligenhaus (ots) –

Am heutigen Freitag landete ein Rettungshubschrauber am Hof

„Hinüber“ in Hetterscheidt. Grund hierfür war der Autounfall einer

jungen Autofahrerin, die mit ihrem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache

vom Flurweg abkam und einen zirka 3 Meter tiefen Hang herunterfuhr.

Der Rettungsdienst betreute die Patientin, sie wurde mit dem

Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus geflogen.

Gegen 12:08 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle die Feuerwehr

Heiligenhaus und einen der stationierten Rettungswagen des

Rettungsdienstes Ratingen-Heiligenhaus zu einem Unfall am Flurweg.

Eine junge Autofahrerin kam mit ihrem Kleinwagen – in Richtung

Abtsküche fahrend – vom Weg ab und fuhr einen rund 3 Meter tiefen

Hang hinunter, wo das Auto zum Stehen kam. Während der Rettungsdienst

die Patientin versorgte, unterstützte die Feuerwehr mit zusätzlichem

Rettungsdienstpersonal. Parallel sicherten die Einsatzkräfte das

Fahrzeug gegen Wegrollen und weitere Schäden. Die Batterie des PKW

wurde hierfür abgeklemmt. Benzin, Öl oder andere Betriebsmittel

traten glücklicherweise nicht aus.

Im Verlauf wurde für die Patientenversorgung ein Notarzt

nachbestellt sowie ein Rettungshubschrauber geordert. Der aus Lünen

kommende Rettungshubschrauber „Christoph 8“ flog die Patientin

anschließend in ein Unfallkrankenhaus – die Feuerwehr unterstützte

vorher beim Patiententransport zum Hubschrauber.

Nach rund anderthalb Stunden waren die acht Einsatzkräfte der

Feuerwehr sowie der Rettungsdienst wieder einsatzbereit.

Aussagen zur Unfallursache und zur Schadenshöhe liegen nicht im

Kompetenzbereich der Feuerwehr und können ausschließlich durch die

Kreispolizeibehörde Mettmann getätigt werden.

