BPOL NRW: Bundespolizei nimmt im Bonner Hauptbahnhof gesuchten Straftäter fest

Bonn (ots) –

Am Mittwochnachmittag bat das Polizeipräsidium Aachen die

Bundespolizei bei Fahndungsmaßnahmen in Bonn zu unterstützen;

Donnerstagabend nahm eine Streife der Bundespolizei den gesuchten

Straftäter fest.

Kurz vor 14 Uhr am 29.05.2019 erhielt die Bundespolizei ein

sogenanntes „Mitfahndungsersuchen“ des Polizeipräsidiums Aachen: Ein

42-Jähriger, der im Bonner Hauptbahnhof arbeitete, wurde per

Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung gesucht. Donnerstagabend wurde

der Gesuchte durch die Bundespolizei angetroffen und festgenommen.

Dem Bonner wurde der Haftbefehl eröffnet und zuständigkeitshalber dem

Polizeipräsidium Bonn übergeben. Dem Beschuldigten wird zur Last

gelegt, Steuern in Höhe von über 600.000 Euro hinterzogen zu haben.

