POL-HI: Vandalismus an historischem Personenwagon

Bad Salzdetfurth PK Bockenem/Bornum (Lö) Ein historischer

Personenwagon der Dampfzugbetriebsgemeinschaft (DBG) Hildesheim ist

im Tatzeitraum, zwischen dem 29.05.2019 und dem 31.05.2019,

beschädigt worden. Das historische Dampflokgespann steht auf den

Bahngleisen in Bockenem/Bornum, im Bereich eines großen

Firmengeländes, in der Werkstraße. Durch bislang unbekannte Täter

wurden insgesamt 15 Glasscheiben des Wagons komplett zerstört. Die

Vandalen drangen durch eine zerstörte Scheibe auch in das Innere des

Wagons ein und setzten hier ihr Zerstörungswut an den Scheiben fort.

Ein Täter verletzte sich hierbei wohl im Bereich der Hand/des Armes,

da diverse Blutanhaftungen an den Sitzbänken, durch die

Spurensicherung der Polizei, festgestellt worden sind. Ein

Verantwortlicher der DBG schätzt den entstandenen Schaden auf ca.

5.000,- Euro. Die Dampflok ist noch betriebsbereit und wird mehrfach

im Jahr für Nostalgiefahrten genutzt. Da sich die Tatzeitraum über

den Himmelfahrtstag erstreckt, bittet die Polizei Zeugen, welche im

dortigen Bereich unterwegs waren, sachdienliche Hinweise an die

Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel: 05063/901-1, weiter zu geben.

