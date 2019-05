POL-NE: Unbekannte stehlen Fallschutz von Schulhof – Polizei ermittelt

Neuss (ots) –

Am Freitag (31.05.), gegen 8 Uhr, bemerkten Verantwortliche der

Gesamtschule an der Aurinstraße, dass offenbar durch Unbekannte ein

Teil der Fallschutzplatten vom Spielplatz des Schulhofs entwendet

worden waren. Der Tatzeitraum ließ sich auf Mittwoch (29.05.), 20:30

Uhr bis Freitagmorgen eingrenzen. Die unbekannten Diebe müssen über

Möglichkeiten verfügt haben, die knapp 14 Quadratmeter gummierter

Fallschutzplatten geeignet abzutransportieren. Deshalb hofft die

ermittelnde Polizei auf Zeugenhinweise von Bürgerinnen und Bürgern,

die Verdächtiges in Tatortnähe beobachtet haben (Telefon 02131

300-0).

