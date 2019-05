FW-WAF: Zwei verletzte nach Verkehrsunfall

Ahlen (ots) –

Gegen 12:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich an der Kapelle

Borbein ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. En 85

jähriger Mann wollte mit seine PKW von der Sendenhorster Straße links

in die Borbeiner Straße abbiegen. Dabei stieß er mit der aus Richtung

Ahlen kommenden jungen Frau zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden

mit den Rettungswagen aus Ahlen und Drensteinfurt ins Krankenhaus

befördert. Das ebenfalls anwesende Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

(HLF) streute auslaufende Betriebsstoffe ab und klemmte an beiden

Fahrzeugen die Batterien ab.

