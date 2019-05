Bundespolizeidirektion München: Reiseunterbrechungen wegen Strafbefehlen – Rosenheimer Bundespolizei findet bei Kontrollen gesuchte Personen

Landkreis Rosenheim (ots) –

Der Bundespolizei gelingt es im Landkries Rosenheim, einen

Haftbefehl nach dem anderen zu vollstrecken. In zwei Fällen konnten

die Verurteilten ihre fälligen Justizschulden begleichen. Drei

verhafteten Männern blieb jedoch nichts Anderes übrig, als sich

jeweils mehrere Monate lang ins Gefängnis zu begeben. Im Mai hat die

Bundespolizeiinspektion Rosenheim im Rahmen der Grenzkontrollen über

40 Personen gefunden, die von der Justiz mit einem Haftbefehl gesucht

wurde.

Am Freitag (31. Mai) stoppten die Beamten bei Grenzkontrollen auf

der A93 einen mit mehreren Personen besetzten Pkw. Ausgangspunkt der

Autofahrt soll Italien gewesen sein. Einer der Insassen, ein

29-jähriger Syrer, konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Wie sich

allerdings bei der Überprüfung seiner Personalien herausstellte,

wurde er von der Berliner Staatsanwaltschaft gesucht. Wegen illegalen

Aufenthalts hatte das Amtsgericht Tiergarten gegen den Mann im

vergangenen Jahr einen Strafbefehl erlassen. Demzufolge war er zu

einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt worden. Mangels

finanzieller Möglichkeiten musste er ersatzweise eine 80-tägige Haft

im Bernauer Gefängnis antreten.

Tags zuvor konnte ein österreichischer Staatsangehöriger hingegen

den selben Betrag in Höhe von 1.200 Euro zahlen. Der 30-jährige

Busreisende war auf der Inntalautobahn nahe Kiefersfelden einer

Kontrolle unterzogen worden. Die Strafe hatte das Amtsgericht

Rosenheim 2018 gegen den 30-Jährigen wegen Fahrens ohne Führerschein

verhängt.

Wegen Trunkenheit im Verkehr war gegen einen Deutschen im Januar

dieses Jahres vom Rosenheimer Amtsgericht eine Geldstrafe in Höhe von

3.000 Euro festgesetzt worden. Der 30-Jährige wurde von der

Bundespolizei in einem Regionalzug zwischen Kufstein und Rosenheim

kontrolliert. Offenbar rechnete der Mann damit, gefasst zu werden,

denn er führte die geforderte Summe mit und übergab den

Bundespolizisten das Geld. Somit blieb ihm die im Strafbefehl

vorgesehene Ersatzhaft von 120 Tagen erspart.

Nicht weniger als 199 Tage muss ein 41-Jähriger ins Gefängnis. Die

Bundespolizei überprüfte die Personalien des Deutschen am Bahnhof in

Bad Aibling. Wie sich mithilfe des Polizeicomputers herausstellte,

war er 2018 wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu

7.960 Euro verurteilt worden. Da es ihm nicht möglich war, die vom

Rosenheimer Amtsgericht verhängte Geldstrafe zu begleichen, musste er

den ersatzweise festgesetzten Haftaufenthalt von über einem halben

Jahr im Bernauer Gefängnis antreten.

Eine 100-tägige Haft hat ein polnischer Staatsangehöriger zu

verbüßen. Der 29-jährige Insasse eines in der Slowakei zugelassenen

Reisebusses wurde an der A8 nahe der Anschlussstelle Rosenheim-West

verhaftet. Gesucht wurde der Mann von der Karlsruher

Staatsanwaltschaft. Das Amtsgericht in Bruchsal hatte laut

Strafbefehl 2018 wegen gefährlicher Körperverletzung eine Geldstrafe

in Höhe von 3.000 Euro verhängt. Diesen Betrag konnte der Pole nicht

zahlen. Deshalb lieferten ihn die Bundespolizisten ersatzweise für

100 Tage in die Justizvollzugsanstalt Bernau ein.

Rückfragen bitte an:

Rainer Scharf

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 – 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de

Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. In

einem rund 200 Kilometer langen Abschnitt des

deutsch-österreichischen Grenzgebiets begegnen die etwa 420

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der illegalen Migration und gehen

vor allem gegen die Schleusungskriminalität vor. Der bahn- und

grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich erstreckt sich auf die

Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen

sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Auf über 370

Bahnkilometern und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten sorgen die

Bundespolizisten zwischen Chiemsee und Zugspitze für die Sicherheit

der Bahnreisenden. Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten

Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeidirektion München | Publiziert durch presseportal.de.