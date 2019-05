POL-ME: Polizei zieht weiteren Lkw aus dem Verkehr – Ratingen – 1905191

Mettmann (ots) –

Am Freitagmorgen des 31.05.2019, gegen 09:15 Uhr, bemerkte ein

Kradfahrer des Verkehrsdienstes an der Straße „Zum Stadion“ in

Ratingen einen deutlich überladenen Lkw Fiat Ducato. Der

Motorradpolizist stoppte den Lkw und musste bei einer ersten

Überprüfung feststellen, dass der Lkw im Bereich der Vorderachsen und

des gesamten Rahmens erheblich durchgerostet war. Daher wurde das

Fahrzeug zunächst entladen und anschließend einer Prüfstelle

vorgeführt. Dort stellte der Prüfer insgesamt 38 erhebliche und auch

gefährliche Mängel an dem Lkw fest, die nur ein Urteil zuließen:

Verkehrsunsicher. Darunter befanden sich Mängel an den Bremsen,

korrodierte Bremsleitungen, Ausfall der Beleuchtung, eine

ausgeschlagene bzw. durchgerostete Vorderachsen, defekter Airbag

u.s.w. Auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde wurde der Lkw noch

vor Ort stillgelegt. Sowohl gegen den 61-jährigen Fahrer als auch

gegen den 57-jährigen Halter wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.