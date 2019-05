POL-UN: Schwerte – Rollator aufgefunden – rechtmäßiger Besitzer gesucht

Schwerte (ots) –

Am Dienstag (28.05.2019) fand eine Zeugin gegen 17 Uhr an der

Straße Am Hohlen Weg einen „herrenlosen“ Rollator. Es besteht der

Verdacht, dass der Rollator bei einem Diebstahl entwendet wurde. Eine

entsprechende Strafanzeige liegt aber bislang nicht vor.

Der rechtmäßige Besitzer kann sich bei der Polizei in Schwerte

unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0 melden.

