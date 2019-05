POL-LER: ++ Langjähriger Mitarbeiter der Polizeiinspektion Leer/Emden in den Ruhestand verabschiedet ++

PI Leer/Emden (ots) –

Leer – Die Polizeiinspektion Leer/Emden verabschiedete sich am

Freitagvormittag von Herrn Garrelt Fecht, der nach 44 geleisteten

Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand eintritt. Herr Fecht war

als Beschäftigter im Bereich der Vermittlung eingesetzt. Zahlreiche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle versammelten sich

am Morgen vor dem Dienstgebäude, um den künftigen Ruheständler zu

seiner Verabschiedung in Empfang zu nehmen. Der Leiter der

Polizeiinspektion Leer/Emden, Herr Polizeidirektor Johannes Lind,

sprach Herrn Fecht im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Dank und Anerkennung für die langjährige und gute Zusammenarbeit aus.

Zugleich wünschte er Herrn Fecht alles Gute und viel Gesundheit für

die kommende Zeit im Ruhestand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-114

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Leer/Emden | Publiziert durch presseportal.de.