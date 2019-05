POL-HF: Verletzte bei Unfall- Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab

Vlotho (ots) –

(sls) Am Donnerstagmorgen (30.5.) gegen 09:15 Uhr kam es an der

Bäderstraße in Vlotho zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-jährige

Fahrzeugführerin aus Vlotho befuhr mit ihrem Pkw die Bäderstraße aus

Richtung Salzuflener Straße kommend. In Höhe der Hausnummer 3 kam die

BMW-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den

dortigen Baum. Die Führerin und auch ihr 79-jähriger Beifahrer wurden

durch den Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus nach

Herford verbracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Der Schaden am BMW und dem Baum wird auf

13.000 Euro geschätzt. Als mögliche Unfallursache wird die Suche nach

einem heruntergefallenen Navigationsgerät angegeben. Das

Verkehrskommissariat Herford übernimmt die weiteren Ermittlungen.

