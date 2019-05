POL-HF: Brand eines Altkleidercontainers

Kirchlengern (ots) – (sls) Am Mittwochabend (29.5.) gegen 21:25

Uhr wurde an der Elsestraße ein Altkleidercontainer durch ein Feuer

erheblich beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte eine starke

Rauchentwicklung aus dem Container. Durch die Freiwillige Feuerwehr

Kirchlengern musste dieser gewaltsam geöffnet werden, um den Brand im

Inneren zu löschen. Die im Container befindlichen Altkleider wurden

durch das Feuer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca.

2000 Euro. Ermittlungen ergaben, dass von einer Sachbeschädigung

durch Brandlegung ausgegangen werden muss. Zeugen, die Angaben zum

Brand oder auch verdächtige Personen im Umfeld machen können, werden

gebeten sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer

05221-8880 in Verbindung zu setzen.

