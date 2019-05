POL-HF: Diebstahl- Täter entwenden Rasenmäher

Kirchlengern/Hiddenhausen (ots) – (sls) In der Zeit von

Montagabend (27.5) bis zum Mittwoch sind zwei selbstfahrende

Rasenmäher Objekt der Begierde geworden. Am Lönsweg in Kirchlengern

und an der Unteren Ringstraße in Hiddenhausen wurden ein grüner

Rasenmäher der Marke Viking und ein orange/grauer Mäher der Firma

Husqvarna entwendet. Beide Geräte befanden sich jeweils mit

Ladestationen in den Gärten der Geschädigten. Um die Geräte zu

entwenden, mussten die bislang unbekannten Täter die umfriedeten

Grundstücke betreten und die jeweilige Stromversorgung der

Ladestationen unterbrechen. Der Wert der entwendeten Rasenmähroboter

wird auf jeweils 2500 Euro geschätzt. Die Polizei Herford bittet um

Hinweise zu den beiden Diebstählen unter der Telefonnummer

05221-8880.

