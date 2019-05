HZA-RO: Aufmerksame Zöllner

Rosenheim, Traunstein, Freilassing (ots) –

Am vergangenen Samstag waren zwei Zollbeamte der Kontrolleinheit

Verkehrswege (KEV) Traunstein in Richtung Freilassing unterwegs, als

ihnen ein verdächtiger Pkw mit Grazer Kennzeichen entgegenkam. Ihre

Erfahrung und ihr guter Instinkt ließ sie wenden und das Fahrzeug

kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Insassen

auf der Rücksitzbank unerlaubt nach Deutschland eingereist waren. Der

Fahrer gab an, er habe die beiden Personen aus Gefälligkeit an einem

Schnellrestaurant in Freilassing aufgelesen und mitgenommen. Bei der

Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten des Hauptzollamts

Rosenheim zudem Marihuana, welches dem Fahrer zugeordnet werden

konnte.

Alle vier Personen wurden der Bundespolizei übergeben. Das

Marihuana wurde sichergestellt und gegen den Fahrer von den

Zollbeamten ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

