POL-ME: Containerbrand auf einem Firmengelände – Langenfeld – 1905188

Mettmann (ots) –

Am Donnerstag, dem 30.05.2019 (Feiertag / Christi Himmelfahrt),

gegen 16.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Langenfeld zu einem

Containerbrand auf ein Firmengelände an der Rheindorfer Straße 70-74

gerufen. Dort brannte, unmittelbar angrenzend zu einem benachbarten

Kinderspielland, ein mit diversem Restmüll befüllter Großcontainer.

Die Langenfelder Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen.

Dennoch entstand zumindest an dem großen Wechselcontainer aus Metall

ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde das

Feuer im eigentlich geschlossenen Container von einem oder mehreren

unbekannten Tätern vorsätzlich verursacht. Erste bekannte Zeugen

wollen am Brandort, unmittelbar vor dem Brandgeschehen, mehrere 9-

bis 15-jährige Mädchen und Jungen in verdächtiger Art und Weise

festgestellt haben. Diesbezügliche Ermittlungen dauern an.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten

Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der beschriebenen

Personen bzw. des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung

am Tatort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und

Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren

eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in

Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.