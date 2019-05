FW-Schermbeck: Vermeindlicher Verkehrsunfall ließ Feuerwehr ausrücken

Schermbeck (ots) –

Mit dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter

Person“ wurde die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag gegen 15:54 Uhr

zur Freudenbergstr.(B 58) alarmiert. Vor Ort wurde ein verunfallter

Pikup festgestellt. In diesem Fahrzeug war jedoch keine Person zu

finden.

Laut Auskunft der Polizei hatte sich der Unfall bereits am

Vormittag gegen 11 Uhr ereignet. Die Bergung des Fahrzeuges solllte

anschließend privat durchgeführt werden. Zur Bergung wurde dann ein

Trecker verwendet, der das Fahrzeug vom Feld durch einen Graben bis

an den Straßenrand gezogen hatte. Dort blieb es dann vorerst stehen.

Vorbeikommende Verkehrsteilnehmer meldeten daraufhin am Nachmittag

einen Verkehrsunfall, den die Leitstelle nach ihren Informationen als

Einsatz „Verkehrsunfall eingeklemmte Person“ eröffnete. Dabei

handelte es sich um den am Vormittag verunfallten Pikup. Seitens der

Feuerwehr wurde das Fahrzeug stromlos geschaltet. Die Feuerwehr

verblieb dann noch so lange vor Ort, bis ein Abschleppunternehmen das

Fahrzeug entfernte. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 16:35

Uhr.

