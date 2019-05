HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen verhindert die Einfuhr von 10.000 unsicheren „Gittertapes“

Frankfurt am Main (ots) –

Bei der Kontrolle einer Kuriersendung aus China am 18. April

stellten Bedienstete des Hauptzollamtes Frankfurt am Main 10.000

sogenannte „Gittertapes“ fest. Es handelt sich dabei um spezielle

Pflaster, welche in der Kinesiologie verwendet und auch zur Lösung

von Blockaden auf die Haut aufgeklebt werden. Die Sendung war für

eine Firma in Deutschland bestimmt. Die Beamten hatten Zweifel in

Bezug auf die Einhaltung der Bestimmungen des

Medizinproduktegesetzes, da notwendige Kennzeichnungen, sowohl auf

den Produkten selbst, als auch auf den Verpackungen fehlten. Außerdem

stellte sich heraus, dass auf der Verpackung unrechtmäßig eine Firma

als verantwortlich für diese Produkte genannt wurde. Aufgrund dieser

Kennzeichnungsmängel erklärte die durch den Zoll informierte

zuständige Markt-überwachungsbehörde beim Regierungspräsidium

Darmstadt gegenüber dem Zoll die Pflaster als nicht einfuhrfähig.

„Der Verbraucher muss sich auf die Angaben auf dem Produkt bzw.

der Verpackung verlassen können. Angaben wie z. B. der Name und die

Kontaktdaten eines Produktverantwortlichen oder Warnhinweise sind

notwendig um die Konsumenten zu schützen. Diese Pflaster könnten z.

B. die Haut reizen, wenn sie zu lange drauf bleiben“, so Isabell

Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Zusatzinformation Viele Warengruppen können Risiken bergen, wenn

sie nicht auf ihre Ungefährlichkeit hin geprüft sind. Beim

Hauptzollamt Frankfurt am Main kam es in 2018 zum Schutz der

Verbraucher bei 26.688 Aufgriffen zur Sicherstellung von 490.490

Waren. Darunter waren Schusspfeile für Bögen, KfZ-Scheinwerfer,

Drohnen, Laserpointer, Hautbehandlungsgeräte und Fitnessarmbänder.

Diese hatten ihren Ursprung meistens in China und Taiwan. Bei der

durch den Zoll angeregten Prüfung durch die jeweils zuständigen

Überwachungsbehörden wurden sie als unsichere Erzeugnisse eingestuft

und durch den Zoll dem Wirtschaftskreislauf entzogen.

