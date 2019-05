POL-ME: 16-Jähriger prallt mit Auto gegen Brückenpfeiler und flüchtet – Ratingen – 1905187

Mettmann (ots) –

In der Nacht zu Donnerstag am 30.05.2019, gegen 01:30 Uhr, prallte

ein 16-jähriger BMW-Fahrer mit seinem Pkw gegen einen Brückenpfeiler

der Süd-Dakota-Brücke in Ratingen-West und flüchtete dann von der

Unfallstelle. Nach Zeugenaussagen und bisherigen Ermittlungen der

Polizei nahm der 16-Jährige die Fahrzeugschlüssel seines Bruders an

sich, holte noch ein paar Freunde hinzu und fuhr anschließend mit dem

BMW durch „die Gegend“. An der Straße „Am Westbahnhof“ kam der junge

Fahrer mit dem BMW nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den

Brückenpfeiler. Anschließend entfernte sich der 16-Jährige mit dem

erheblich beschädigten Wagen von der Unfallörtlichkeit und stellte

das Fahrzeug zurück auf seinen ursprünglichen Abstellplatz. Zu Fuß

begab er sich dann mit seinen Kumpels nach Hause, wo bereits die

Polizei auf die Gruppe wartete. Nach anfänglichem Leugnen gab der

16-Jährige schließlich zu, den BMW seines Bruders, ohne dessen Wissen

gefahren und gegen den Brückenpfeiler „gesetzt“ zu haben. Gegen den

16-Jährigen, der natürlich keine Fahrerlaubnis besitzt, wurde ein

entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

