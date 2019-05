POL-PDNW: Vatertagstour endet unschön

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Die 1,28 Promille des „Vaters“ waren wohl für beide zu viel. Als

ein 35-jähriger Neustadter am gestrigen späten Abend, kurz vor

Mitternacht, nach einer Vatertagszechtour an der Wohnungstüre seiner

Freundin auftauchte, zeigte sich diese wenig amüsiert. Zwar war wohl

grundsätzlich abgesprochen, dass er bei ihr übernachten sollte,

offensichtlich war die Angebetete jedoch entweder mit dem

Alkoholisierungsgrad oder mit der Uhrzeit nicht ganz einverstanden.

Sie wollte den jungen Mann deshalb weder in die Wohnung lassen, noch

ihn nach Hause fahren. Hierrüber erzürnt beleidigte er die 31-

Jährige und riss an deren Anwesen eingepflanzte Blumen aus. Als die

Polizei den Verschmähten antraf hatte er sich wieder beruhigt, so

dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren. Ein Strafverfahren

wegen Beleidigung und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße | Publiziert durch presseportal.de.