Feuerwehr Kalkar: Einweihung zwei neuer Fahrzeuge der Löschgruppe Appeldorn

Kalkar (ots) –

„Die Beschaffung eines Fahrzeuges ist mit in einer Schwangerschaft

zu vergleichen, die Stadt muss erst einmal empfängnisbereit sein“ so

begann Stadtbrandinspektor Georg Bouwmann seine Rede zur feierlichen

Einweihung der beiden neuen Fahrzeuge der Löschgruppe Appeldorn. Die

Bürgermeisterin Frau Dr. Schulz klärt im Anschluss daran über die

Lackierung der Fahrzeuge auf, diese sind in Deutschland für

farbenblinde nämlich grau. Der neonfarbene Schriftzug und die

Beklebung machen das neue Löschfahrzeug und das

Manschaftstransportfahrzeug dann aber nicht nur optisch attraktiv,

sondern erfüllen darüberhinaus eine wichtige Signalwirkung. Michael

Görtzen kennt sich mit den Besonderheiten einer Fahrzeugbeschaffung

besonders gut aus. Er hat mit seinem umfassendem Fachwissen für die

perfekte Beladung des Fahrzeuges beigetragen. Seit Anfang des Jahres

steht nun das Löschfahrzeug, ein LF 10-01 schon in dem im letzten

Jahr bezogenen Gerätehaus. Einige Einsätze konnte es schon

mitfahren.“Ein großer Dank geht auch an meine beiden Stellvertreter,

Daniel Hegmann und Franz Perau, die bei der gesamten Schwangerschaft

aktiv mitgewirkt haben“ berichtet der Löschgruppenführer und

stellvertretender Stadtbrandinspektor Roland Matenaer. Die Taufe als

Segnung beider Fahrzeuge wurde von den Pastoren Alois Doornick und

Thomas Hagen abwechselnd übernommen. Viele Kameradinnen und Kameraden

der Stadtwehr Kalkar und aus dem umliegenden Gemeinden waren gekommen

und konnten bei der Babyparty die Zwillinge, das Löschfahrzeug und

das Manschaftstransportfahrzeug bestaunen. Zum bunten Rahmenprogramm

für klein und groß war die Tanztruppe Kiwittgirls aus Wissel

angereist. Bei besten Wetter wurde noch lange gefeiert. Und so

wünschen wir den Kameradinnen und Kameraden der Löschgruppe Appeldorn

allzeit gute Fahrt, Gott zur Ehr dem Nächsten zur Wehr.

