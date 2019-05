POL-ME: Erneute Containerbrände an der Hauptstraße – Velbert – 1905186

Mettmann (ots) –

Am noch nächtlichen Donnerstagmorgen des 30.05.2019, gegen 05.50

Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert erneut zu

Containerbränden an der Hauptstraße, Höhe Feldstraße, im Velberter

Ortsteil Langenberg gerufen. Dort hat es in den vergangenen Wochen

schon mehrfach gleichartige Brände gegeben, bei denen Polizei und

Feuerwehr von vorsätzlichen Brandlegungen ausgehen.

Auch den aktuellen Brand hatte die Feuerwehr wieder einmal schnell

unter Kontrolle und gelöscht. Dennoch entstand an zwei

Wertstoffcontainern und deren Papierinhalt ein geschätzter

Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Und auch in

diesem aktuellen Fall gehen Feuerwehr und Polizei übereinstimmend von

einer vorsätzlichen Brandlegung als Brandursache aus. Im Zuge

sofortiger Fahndungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Brandortes wurde

eine Person angetroffen und überprüft, es ergab sich jedoch kein

konkreter Tatverdacht.

Bisher liegen der Velberter Polizei daher auch weiterhin noch

keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder

der Täter der gesamten Brandserie oder des aktuellen Feuers vor.

Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche

Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein weiteres

Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die

Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

