POL-MK: Schranken abgebrochen

Hemer (ots) –

In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag brachen bislang

unbekannte Täter zwei Schranken an dem Parkplatz der Paracelsus

Klinik – Breddestraße- ab und nahmen diese mit. Ein Haustechniker

bemerkte den Schaden am frühen Morgen.

