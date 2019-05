POL-DA: Bensheim: 13-Jähriger nach nächtlichem Diebstahl festgenommen

Bensheim (ots) – Beamte der Polizeistation Bensheim haben am

frühen Freitagmorgen (31.05.) einen 13 Jahre alten Jungen nach einem

Diebstahl festgenommen. Gegen 3.40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei

und teilten mit, dass zwei junge Täter im Bereich eines Supermarktes

in der Fabrikstraße Leergut stehlen. Sofort herbeigeeilte Streifen

konnten noch in Tatortnähe den 13-Jährigen aus Bensheim festnehmen.

Einem Komplizen gelang die Flucht durch die Baustraße. Auch ein

Einkaufswagen mit zahlreichem Leergut wurde vor Ort sichergestellt.

Die Polizisten erstatteten Strafanzeige. Die Ermittlungen zum

Mittäter dauern an.

