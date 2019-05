BPOL-BadBentheim: Mit Haftbefehl gesucht / Bundespolizei nimmt 37-Jährigen fest

Bad Bentheim (ots) – BAB 30; Die Bundespolizei hat einen

37-Jährigen festgenommen. Der Mann wollte in der Nacht zu Donnerstag

nach Deutschland einreisen. Er muss nun 19 Tage in Haft. Der

37-Jährige war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag als Mitfahrer

in einem PKW über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach

Deutschland eingereist. Kurz nach Mitternacht, gegen 01:50 Uhr, war

der PKW mit litauischer Zulassung von den Bundespolizisten angehalten

und im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert worden.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass

der Mann von der Staatsanwaltschaft in Passau mit Haftbefehl gesucht

wurde. Der 37-jährige litauische Staatsangehörige war wegen

Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1.140,- Euro verurteilt worden.

Weil der Gesuchte den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte,

wurde er von den Bundespolizisten verhaftet und zur Verbüßung einer

Ersatzfreiheitsstrafe von 19 Tagen in die nächste

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

