POL-WES: Einbrecher schlugen Scheibe ein / Zeugen gesucht

Dinslaken (ots) – In der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, bis

Mittwoch, 08.30 Uhr, schlugen Unbekannte die Türglasscheibe eines

Büroraums an der Hanielstraße ein und gelangten so in das Innere. Die

Einbrecher durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke. Ob sie

dabei Beute machten, kann noch nicht gesagt werden.

Zwischen Mittwoch, 20.20 Uhr, und Donnerstag, 11.40 Uhr, hebelten

Einbrecher die Glasscheibe der Eingangstür zu einem Ladenlokal an der

Friedrichstraße auf. Auch hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten

nach Beute. Es ist noch nicht klar, ob die Unbekannten etwas

mitnahmen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.:

02064 / 622-0.

