FW-MG: Brennender Blumentopf sorgt für Rauch im Treppenraum

Mönchengladbach-Rheydt, 30.05.2019, 21:43 Uhr Scheulenstr. (ots) –

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr zu einem piependen

Rauchwarnmelder in einem Mehrfamilienhaus an der Scheulenstraße

gerufen. Beim Eintreffen wurde auch eine leichte Verrauchung des

Treppenraumes festgestellt. Es stellte sich jedoch schnell heraus,

dass ein Blumentopf innerhalb des Treppenraumes kokelte. Es ist davon

auszugehen, dass in der trockenen Erde eine Zigarette ausgedrückt

wurde. Der Blumentopf wurde ins Freie geschafft und dort abgelöscht.

Anschließend konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) mit

Verstärkung von der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) sowie der

Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr, die Einheit

Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Polizei.

Einsatzleiter: Brandamtmann Thorsten Gornik

