POL-NI: Fahrradcodieraktion

Nienburg (ots) – Am 04.06.2019 bietet das Polizeikommissariat

Stadthagen in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr an, Fahrräder zu

codieren. Unter dem besonderen Hinweis, dass auch Carbonfahrräder

codiert werden können, lädt die Polizei Stadthagen herzlich in die

Dienststelle, Vornhäger Str. 15 in 31655 Stadthagen, ein. Alle

Interessierten benötigen zur Codierung einen gültigen Personalausweis

und einen Eigentumsnachweis für das zu codierende Fahrrad.(schu.)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg | Publiziert durch presseportal.de.