POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Demminer Straße in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) – Am 30.05.2019, gegen 22:00 Uhr befuhr ein

24-jähriger Pkw Fahrer aus Neubrandenburg die Demminer Straße in

Richtung Altentreptow. An der Kreuzung Kranichstraße/Torgelower

Straße musste er an der Ampel aufgrund des Rotlichtes seinen Pkw

anhalten. Als das Lichtzeichen auf grün wechselte, setzte er seine

Fahrt fort. In diesem Moment kam ein 17-jähriger Neubrandenburger mit

seinem Fahrrad aus der Kranichstraße. Er überfuhr die Demminer Straße

in Richtung Torgelower Straße, wobei für ihn das Lichtzeichen rot

angezeigt wurde. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

wobei der 17-Jährige zu Fall kam. Er rappelte sich jedoch auf und

versuchte vom Unfallort zu flüchten. Zwei Mitfahrerinnen im Pkw des

24-Jährigen nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen nach

kurzer Flucht stoppen. Der Radfahrer hatte bei dem unfallbedingten

Sturz eine Kopfverletzung erlitten. Er wurde zur Überwachung

stationär im Krankenhaus aufgenommen. Während der Unfallaufnahme

stellten die Beamten Alkohol in der Atemluft des 17-Jährigen fest und

führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief positiv und

zeigte eine Wert von 1,37 Promille an. Im Klinikum erfolgte daraufhin

noch eine Blutprobenentnahme. Die Sachschadenshöhe an Pkw und Fahrrad

beläuft sich auf ca. 5.000,-Euro.

