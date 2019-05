POL-BS: Die Polizei verzeichnet höheres Einsatzaufkommen am Vatertag

Braunschweig (ots) – Braunschweig 30.05.2019

Nach einer ersten Bilanz der Polizei kam es in diesem Jahr zu

einem höheren Einsatzaufkommen als in den vergangenen Jahren.

Bereits ab dem Vormittag waren zahlreiche Personengruppen im

Stadtgebiet von Braunschweig unterwegs, um den Vatertag mit

Bollerwagen und Bier feucht-fröhlich zu begehen.

Zu Auseinandersetzungen zwischen einzelnen alkoholisierten

Personen, die polizeiliches Einschreiten erforderlich machten, kam es

im Laufe des Nachmittags hauptsächlich am Heidbergsee.

Die Polizei zeigte sich an den bekannten Orten, an denen gefeiert

wurde, mit ständiger Präsenz, so dass Hunderte Menschen weitestgehend

friedlich feiern konnten.

Als sich am Abend gegen 20 Uhr noch ca. 600 Menschen auf der

Cheyenne-Wiese im Prinzenpark aufhielten, zeigten sich hiervon rund

150 Personen der Polizei gegenüber gewaltbereit. Um eine größere

Auseinandersetzung zu verhindern und die Begehung von weiteren

Straftaten zu unterbinden, wurde der Park durch die Polizei geräumt

und die Personen entfernten sich schließlich in unterschiedliche

Richtungen.

Insgesamt musste die Polizei im Laufe des Tages eine Vielzahl von

Strafanzeigen gegen die Vatertags-Besucher fertigen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Braunschweig | Publiziert durch presseportal.de.