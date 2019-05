POL-DEL: Polizei zieht positive Bilanz nach den Vatertagsfeierlichkeiten

Delmenhorst (ots) – Die Polizeiinspektion

Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zieht in Bezug auf die

heutigen Veranstaltungslagen im Rahmen des sogenannten „Vatertages“

ein positives Resümee.

Die Stimmung unter den Feiernden war gut und weitestgehend

friedlich. Gewalttätige Ausschreitungen, wie sie sich im vergangenen

Jahr bei einer Gaststätte in der Gemeinde Ganderkesee abgespielt

haben, haben sich in diesem Jahr nicht wiederholt.

Nach den Ereignissen des Vorjahres hatte sich die

Polizeiinspektion umfangreich auf die Feierlichkeiten vorbereitet.

Eine große Anzahl an Einsatzkräften war für die Sicherheit in den

Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch sowie in der Stadt Delmenhorst

im Einsatz.

Örtliche Schwerpunkte der polizeilichen Maßnahmen waren in diesem

Jahr die besagte Gaststätte in der Gemeinde Ganderkesee,

Veranstaltungen in Delmenhorst und eine Feierlichkeit in Schönemoor.

In der Wesermarsch konzentrierten sich die polizeilichen Einsätze auf

den Nordenhamer Weserstrand und Umfeld, sowie die Braker Kaje. Aber

auch an anderen Veranstaltungsorten im Zuständigkeitsbereich der

Polizeiinspektion waren die Einsatzkräfte präsent und jederzeit für

die Bürger/-innen ansprechbar.

Vereinzelt kam es zu veranstaltungstypischen Straftaten und

Ordnungswidrigkeiten, die ein polizeiliches Einschreiten erforderlich

machten.

In Delmenhorst wurde eine Person in Gewahrsam genommen, nachdem

diese einen polizeilichen Platzverweis nicht befolgte.

Im Landkreis Oldenburg kam es in der Ortschaft Littel in der Nähe

einer Vaterschaftsveranstaltung zur Sachbeschädigung an einem

geparkten PKW. In der Gemeinde Ganderkesee kam es zu einem

Körperverletzungsdelikt.

In der Wesermarsch kam es im Bereich des Polizeikommissariats

Brake im Zusammenhang mit der Veranstaltung an der Kaje zu drei

Körperverletzungsdelikten. Eine daran beteiligte Person musste im

Anschluss in Gewahrsam genommen werden. Es wurden mehrere

Platzverweise ausgesprochen. Eine Person wurde beim Handel mit

Betäubungsmitteln angetroffen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Im Bereich des Polizeikommissariats Nordenham wurde am Weserstrand

und an einem nahegelegenen Veranstaltungsgelände gefeiert. Auch hier

ereigneten sich zwei Körperverletzungsdelikte. Ein Aggressor musste

in Gewahrsam genommen werden.

Bei den registrierten Körperverletzungsdelikten handelte es sich

jeweils um Auseinandersetzungen unter einzelnen Personen. In

Anbetracht der Vielzahl an Veranstaltungen und Gäste ist die Anzahl

der polizeilichen Vorkommnisse als normal zu bewerten.

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass der Großteil der

Veranstaltungsteilnehmer friedlich feierte.

