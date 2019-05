POL-PDNR: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Neustadt/Wied (ots) – Neustadt/Wied – Am heutigen Tag (30.05.19)

ereignete sich auf der L 270, Neustadt/Wied in Richtung Fernthal

gegen 17.00 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall bei welchem drei

Personen schwer verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von ca.

30.000 Euro.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall wie

folgt:

Zur Unfallzeit befuhr der 50-jährige Fahrer eines BMW die L 270

aus Richtung Ferntahl kommend in Richtung Neustadt/Wied und wollte

nach links, auf die K 78, Fahrtrichtung BAB 3 abbiegen. Hier musste

der 50-jährige verkehrsbedingt anhalten. Zur gleichen Zeit befuhr ein

22-jähriger die L 270 in entgegengesetzter Richtung und stieß aus

bislang ungeklärten Gründen frontal mit dem BMW des 50-jährigen

zusammen. Hierdurch wurden der 22-jährige und sein 25-jähriger

Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus

dem Fahrzeug befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden

sie mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein

Bonner Krankenhaus geflogen. Auch der 50-jährige BMW-Fahrer musste

mit schweren Verletzungen in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert

werden. Zur Unfallaufnahme / Bergung und Versorgung der Verletzten

musste die L 270 für ca. 3 Std. voll gesperrt werden. Ein Gutachter

wurde mit der Rekonstruktion des Verkehrsunfalls beauftragt.

Im Einsatz befanden sich zwei Notärzte, 3 RTW, zwei

Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Linz, die Feuerwehren aus

Fernthal und Neustadt/Wied sowie 4 Beamte der Polizei Straßenhaus.

