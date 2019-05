FW-DT: Küchenbrand 30.05.19

Detmold (ots) – (30.05.19) Am heutigen Nachmittag gegen 15:44 Uhr

wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Küchenbrand in einem

Mehrparteienhaus in die Lützowstraße gerufen. Nachbarn hatten eine

starke Rauchentwicklung aus dem Küchenfenster der im Erdgeschoss

liegenden Wohnung bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Bei eintreffen

der ersten Kräfte hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen, so

das wir gleich mit der Brandbekämpfung anfangen konnten. Zwei Trupps

unter Atemschutz brachten das in der Küche ausgebrochene Feuer

schnell unter Kontrolle. Ein weiterer Truppe verschaffte sich Zugang

zu der darüber liegenden Wohnung, um das eindringen des Brandrauchs

in diese durch schließen der Fenster zu verhindern. Die Bewohner

der Brandwohnung wurden zwischen zeitlich durch den Rettungsdienst

vor Ort betreut, Sie brauchten aber nicht in ein Krankenhaus

eingeliefert werden. Das Wohnhaus wurde im Anschluss an die

Löschmaßnahmen mittels Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. Im

Einsatz waren neben dem hauptamtlichen Personal der Löschzug Mitte,

die Löschgruppe Pivitsheide und der Rettungsdienst. Der Einsatz unter

Leitung von Brandamtmann Jens Kölker war nach gut einer Stunde

beendet. (BH)

