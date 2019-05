POL-OH: Zwei bewaffnete Raubüberfälle in der Nacht zu Christi Himmelfahrt in Fulda

Fulda (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten

sich zwei Raubüberfälle in Fulda bzw. Petersberg. Im ersten Fall

wollte eine Mitarbeiterin um 22.45 Uhr einen Einkaufsmarkt in der

Pacelliallee verschließen, als der Täter durch eine geöffnete

Schiebetür in den Markt eindrang. Er hielt der 50-jährigen ein

Messer in den Rücken und verlangte Geld. Zusammen mit dem Täter ging

sie in einen Büroraum, in welchem sich der Tresor befand. Dort hielt

sich eine weitere Frau auf. Gemeinsam konnten sie den Täter

überzeugen, dass sich die Tageseinnahmen nicht mehr im Markt

befanden. Der Täter flüchtete ohne Beute. Täterbeschreibung: ca. 180

cm groß, 35 bis 40 Jahre alt, normale Statur, blaue Augen und sprach

osteuropäischen Akzent. Er trug eine Wollmütze, ein dunkles Oberteil,

eine graue Jogginghose und ein Tuch vor dem Gesicht.

Die zweite Tat ereignete sich gegen 01.10 Uhr in der Alten

Ziegelei in Petersberg. Zu diesem Zeitpunkt betrat der männliche

Täter die dortige Spielothek und forderte die beiden Angestellten

unter Vorhalt einer schwarzen Pistole auf, ihm das Bargeld aus den

Kassen auszuhändigen. Das Geld wurde ihm ausgehändigt und in seine

mitgeführte Plastiktasche gesteckt. Der Täter flüchtete unerkannt.

Beschreibung: ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß, normale Statur und

sprach Deutsch mit Akzent, ggf. russisch. Er trug eine dunkle Jacke

mit weißem Reißverschluss, dunkle Hose und dunkle Schuhe mit weißem

Rand. Er hatte eine Sturmmaske auf dem Kopf und führte außer der

schwarzen Pistole noch eine weiße Plastiktasche mit sich.

