POL-PDKH: Einbruch in Imbiss

Bad Kreuznach (ots) – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet

am Donnerstag (Feiertag), 30.05.2019, gegen 17.29 Uhr einen

wahrscheinlichen Einbruch in einen Imbiss im Schwabenheimer Weg. Der

Anrufer konnte sehen, dass sich zwei junge Männer in dem Imbiss

aufhielten. Als die beiden jungen Männer bemerkten, dass sie

beobachtet wurden, flüchteten sie in den Schwabenheimer Weg. Im

Rahmen der Fahndung konnten zwei Männer, welche fußläufig im

Nahbereich unterwegs waren, kontrolliert werden. Im Rahmen der

weiteren Ermittlungen konnten die Beiden aber als Tatverdächtige

ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hinsichtlich des möglichen

Diebesgut und der Täter laufen noch.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Bad Kreuznach | Publiziert durch presseportal.de.