POL-WOB: Himmelfahrtstag verlief ohne Störungen

Wolfsburg (ots) – Wolfsburg, 30.05.2019

Die Polizei in Wolfsburg verzeichnete am Himmelfahrtstag einen

durchweg entspannten und friedlichen Einsatzverlauf. Bereits am

Vormittag hatten sich ab 10.00 Uhr verschiedene Gruppen mit

Bollerwagen oder anderen ähnlich anmutenden Gefährten auf Feld- und

Waldwegen in Wolfsburgs Wälder und Parkanlagen gemacht. So waren

unter anderem das Hasselbachtal, der Klieversberg, der Allerpark,

oder Gutsherrenpark in Mörse, Schillerteich und Wendschott Ziel der

feucht-fröhlich feiernden Gruppen. Dabei blieb es weitestgehend

friedlich. Die vereinzelnd auftretenden kleineren Streitigkeiten,

wurden durch die umsichtig agierenden Polizeikräfte schnell und

unkompliziert entschärft und gelöst. Gegen 14.00 Uhr hatten sich zwei

Personengruppen mit insgesamt 20 Teilnehmern im Ehmer Kerksiek auf

einem dortigen Spielplatz versammelt. Die Polizei erteilte hier einen

Platzverweis, dem die Teilnehmer auch bereitwillig nachkamen. Auch im

Bereich des Schützenfestes blieb es friedlich. Alkoholisierten

Personen oder Gruppen wurde durch den Ordnungsdienst der Zutritt

verwehrt, so dass viele Familien in Ruhe den Rummel besuchen konnten.

Bis in die frühen Abendstunden blieb alles ruhig und die Polizei

hofft, dass es auch den Rest des Abends und der Nacht so bleibt. Am

Freitagvormittag wird die Polizei eine genaue Bilanz des Einsatztages

ziehen und in einer Presseerklärung veröffentlichen.

