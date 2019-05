POL-WAF: Warendorf-Einen. Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 17

Warendorf (ots) – Gegen 14.30 Uhr kam es am heutigen

Donnerstagnachmittag (30.05.2019) zu einem Verkehrsunfall auf der

Kreisstraße 17 zwischen Telgte und Einen. In Folge des

Verkehrsunfalls verletzten sich insgesamt 6 Fahrzeuginsassen. Drei

davon wurden schwerverletzt.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen, ereignete sich der Unfall

wie folgt: Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Sassenberg befuhr mit

seinem PKW die Landstraße 548 aus Milte kommend in Richtung Telgte.

Am Abzweig L548/K17 beabsichtigte er nach links in Richtung Einen

abzubiegen. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem PKW eines

18-jährigen Mannes aus Warendorf. Dieser befuhr zuvor die L 548 in

Richtung Milte. Durch die Kollision schleuderte das Fahrzeug des

Sassenbergers auf den, an der Einmündung wartenden PKW, eines

69-jährigen Mannes aus Warendorf. Im weiteren Verlauf wurde ein

vierter PKW in Mitleidenschaft gezogen. Dieser befand sich ebenfalls

auf dem Weg in Richtung Milte und wurde von einem 35-jährigen Mann

aus Gronau (Leine) geführt.

Neben den eingesetzten Polizeikräften waren auch die Feuerwehr

(Löschzug Einen) und der Rettungsdienst im Einsatz. Insgesamt setzte

die Rettungsleitstelle Warendorf 5 Rettungswagen, 2 Notärzte und den

leitendenden Notarzt ein. Während der Unfallaufnahme war die K 17 im

Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf zirka 25000 Euro.

