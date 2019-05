POL-UN: Kamen, Fahren unter Alkoholeinfluss mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Kamen (ots) – Am heutigen Morgen wurde die Polizei gegen 01.50 Uhr

wegen ruhestörenden Lärms durch Jugendliche zum Postpark gerufen. Als

die Beamten dort eintrafen, sahen sie einen dunklen PKW Golf, der

quer zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn der Poststraße stand. Während

sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, setzte sich dieses rückwärts

in Bewegung und stieß dabei fast gegen einen Begrenzungsstein. Danach

fuhr es vorwärts, prallte fast gegen die Bordsteinkante und

beschleunigte stark. Die Beamten folgten dem sich mit hoher

Geschwindigkeit entfernenden PKW mit Blaulicht und eingeschalteten

Anhaltezeichen Stopp Polizei. Auf der Bahnhofstraße Höhe Hochstraße

gab der Fahrer die Flucht auf und konnte angehalten werden. Bei der

Kontrolle des 18jährigen Fahrers aus Kamen wurde Alkoholgeruch in

seiner Atemluft festgestellt. Als er mit zur Wache genommen werden

konnte, ergriff er fußläufig die Flucht.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte er an seiner Wohnanschrift

angetroffen werden. Er wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur

Wache genommen. Hier versuchte er erneut, zu flüchten. Einer jungen

Polizeibeamtin, die ihn daran hinderte, biss er so kräftig in den

Finger, dass dieser blau wurde und anschwoll.

Nach Beendigung der Maßnahmen, Blutprobenentnahme und

Führerscheinsicherstellung, wurde der 18jährige wieder entlassen.

