POL-NE: Pkw überschlägt sich – eine Schwerverletzte

Dormagen (ots) – Am Mittwochnachmittag (29.05.) befuhr eine

55-jährige Dormagenerin gegen 17:30 Uhr die Dr.-Geldmacher-Straße in

Richtung Salm-Reifferscheidt-Allee. Im Verlauf der Straße prallte sie

mit ihrem Pkw VW gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß

geparkten Pkw Peugeot, überschlug sich daraufhin und blieb auf dem

Dach liegen. Der Fahrzeugführerin gelang es, sich selbstständig aus

dem total beschädigten Fahrzeug zu befreien; sie musste mit schweren

Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden. Für die Dauer der

Unfallaufnahme wurde die Dr.-Geldmacher-Straße für etwa eine Stunde

gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet. Der Pkw der

Verunfallten wurde abgeschleppt, die Feuerwehr Dormagen leistete vor

Ort technische Hilfe. Es entstand erheblicher Sachschaden.(Th.)

