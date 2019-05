POL-UN: Kamen, bei Verkehrsunfall verletzte Person

Kamen (ots) – Gestern, am 29.05.2019, beabsichtigte eine 75jährige

PKW-Fahrerin aus Halver gegen 17.50 Uhr, von der Bahnhofstraße

kommend, in den Kreisverkehr einzufahren. Ein von der Hochstraße

kommender 62jähriger Motorradfahrer aus Kamen, der bereits im

bevorrechtigten Kreisverkehr fuhr, musste deshalb so stark abbremsen,

dass er stürzte.

Der Kradfahrer wurde leicht verletzt; die Sachschadenhöhe wird auf

1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Unna | Publiziert durch presseportal.de.