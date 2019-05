POL-PDLU: Speyer – Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – 29.05.2019, 21:05 Uhr. Ein Zeuge sprach einen

23-jährigen Mann auf dem Königsplatz an, der offensichtlich unter

Alkoholeinfluss in seinen PKW stieg, er könne in diesem Zustand kein

Fahrzeug führen. Der Zeuge bekam als Antwort, dass der junge Mann

darin schlafen wolle. Nicht wenig überrascht war er dann, als dieser

PKW kurz darauf an ihm vorbei fuhr. Er verständigte die Polizei, die

den Fahrer an der Halteranschrift angetroffen hat. Der

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Ein

Strafverfahren wurde eingeleitet.

