POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 30.05.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) – Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Unfallort: Bad Homburg, Massenheimer Weg / Am Sauereck Unfallzeit:

Mittwoch, 29.05.2019, 17:45 Uhr

Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Zweirad den Massenheimer Weg aus

Richtung Ostring in Richtung Peterhofer Straße. Ein aus der Straße Am

Sauereck nach links in den Massenheimer Weg einbiegender Fahrer eines

Pkw BMW übersah den Moped-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß im

Einmündungsbereich. Der Zweiradfahrer wurde dadurch leicht verletzt.

Sachschaden: ca. 1.800,- Euro

Straftaten

Fahrraddiebstahl Tatort: Bad Homburg, Alt Gonzenheim Tatzeit:

Nacht zum Mittwoch, 29.05.2019, zw. 15:45 Uhr und 08:15 Uhr

Unbekannter Täter entwendete ein nicht gesichertes Mountainbike

der Marke „Cube“ aus einer unverschlossenen Garage. Diebesgut: ca.

1.000,- Euro

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Tatort: Oberursel, Homburger Landstraße Tatzeit: Mittwoch,

29.05.2019, 19:10 Uhr

Am Mittwochabend kam es aufgrund eines Rückstaus zu einem

Auffahrunfall von insgesamt drei Pkw. Eine 38-jährige Kia-Fahrerin

bemerkte das Abbremsen anderer PKW nicht und fuhr dem vor ihr

fahrenden Pkw Dacia auf. Durch den Aufprall wurde der Dacia auf den

vor ihm stehenden Pkw VW geschoben. Alle Fahrzeugführer wurden durch

den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf

10.000,- Euro.

Straftaten

E-Bike entwendet Tatort: Oberursel, An der Bleiche Tatzeit:

Dienstag, 28.05.2019, zwischen 21:00 Uhr und 22:15 Uhr

Unbekannte entwendeten ein schwarzes E-Bike der Marke Bergamont

E-Horizon N330 Gent, welches an einem Fahrradständer abgestellt und

mit einem Faltschloss gesichert worden war. Die Täter durchtrennten

das Schloss und entwendeten das Fahrrad mitsamt dem Schloss. Der Wert

des gestohlenen Fahrrades beläuft sich auf ca. 1.950,- Euro.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Oberursel unter Telefon

06171/6240-0 entgegengenommen.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle

Keine presserelevanten Ereignisse

Straftaten

Falscher Polizeibeamter am Telefon Tatort: Königstein,

Scharderhohlweg Tatzeit: Mittwoch, 29.05.2019, 19:00 Uhr

Und schon wieder meldete sich der falsche Kommissar Frank Weber,

angeblich von der Polizei in Königstein, über Telefon bei einer

59-jährigen Königsteinerin. Der falsche Polizeibeamte versuchte es

wieder mit der alt bekannten Masche, in dem er der Königsteinerin

berichtete, dass eine rumänische Einbrecherbande festgenommen wurde

und dass man bei dieser einen Zettel mit ihrem Namen aufgefunden

habe. Nun fürchte man, dass bei ihr eingebrochen werden solle. Sie

wurde aufgefordert nach ihrem Tresor und ihren Wertsachen zu schauen.

Die Königsteinerin reagierte genau richtig, beendete das Telefonat

ohne Auskunft zu erteilen und fragte bei der echten Polizei in

Königstein nach, wo man ihr sagte, dass sie von einem „falschen

Polizeibeamten“ angerufen worden war.

Körperverletzung Tatort: Königstein, Limburger Straße Tatzeit:

Donnerstag, 30.05.2019, 02:56 Uhr

Ein 21-jähriger und ein 29-jähriger Königsteiner hielten sich in

Königstein vor einer Gaststätte auf, als sie von einem mehrfach

polizeibekannten 23-jährigen Königsteiner angepöbelt wurden. Dieser

trat dem ersten Geschädigten unvermittelt in den Bauch und schlug dem

zweiten Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Als dieser

dann zu Boden stürzte, trat der Aggressor den am Boden Liegenden

mehrfach, bevor er in einen angrenzenden Park flüchtete, wo er durch

eine Polizeistreife aufgegriffen werden konnte. Die beiden verletzten

jungen Männer konnten nach der Versorgung durch eine

Rettungswagenbesatzung vor Ort entlassen werden. Dem Beschuldigten,

der unter Alkoholeinfluss stand, wurde nach der Anzeigenaufnahme ein

Platzverweis ausgesprochen. Zeugen der Körperverletzung können sich

unter 06174/ 9266-0 mit der Polizei in Königstein in Verbindung

setzen.

Bedrohung und Sachbeschädigung Tatort: Kronberg,

Heinrich-Winter-Straße/ Berliner Platz Tatzeit: Mittwoch, 29.05.2019,

22:50 Uhr

Eine Gruppe Heranwachsender „chillte“ am Berliner Platz an der

Heinrich-Winter-Straße. Zur o.g. Zeit kam eine bisher unbekannte

männliche Person an der Gruppe vorbei und bezeichnete diese als

„Vollassis“ und dass sie sich „verpissen sollen“. Die Person ging

dann in Richtung Altstadt davon. Ca. fünf Minuten später, als ein

23-Jähriger und eine 22-Jährige zusammen mit ihrem Pkw losfahren

wollten, kam der Mann zurück und schlug mit einer Art Nunchaku auf

das Heck und die hintere rechte Scheibe des Pkw ein, die dadurch

zerbarst. Als die Geschädigten den Mann zur Rede stellen wollten,

soll dieser kurzzeitig eine Waffe auf sie gerichtet haben. Dann

rannte er jedoch in Richtung Burgerstraße über ein Grundstück davon

und konnte auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen

Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Der bisher unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 40 bis 50 Jahre alt, dunkle nackenlange Haare, Brille, Art

Collegejacke (auf dem Rücken eine weiße Aufschrift DTM-Racing, o.

ä.), helle Hose

Hinweise können unter 06174/ 9266- 0 an die Polizei in Königstein

gegeben werden.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht Unfallort: Usingen, Scheunengasse Unfallzeit:

Mittwoch, 29.05.2019, zwischen 11:30 und 14:20 Uhr

In der o. g. Zeit parkte die Geschädigte ihren silbernen Opel

Astra in der Scheunengasse in Usingen. Als die Geschädigte zu ihrem

Auto zurückkehrte, bemerkte sie eine frische Beschädigung. Diese war

vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkvorgang von einem anderen

Fahrzeug entstanden. Sachschaden am geparkten Fahrzeug: ca. 1.500,-

Euro Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Usingen unter der

Telefonnummer 06081-92080 zu melden.

Straftaten

Randalierer, Sachbeschädigung in Usingen Tatort: Usingen,

Mozartstraße Tatzeit: Donnerstag, 30.05.2019, 03:44 Uhr

Zur o.g. Zeit wurden mehrere Anwohner der Mozartstraße in Usingen

durch Lärm auf der Straße wach. Beim Blick aus dem Fenster konnten

sie dann eine Person sehen, die gegen geparkte Autos trat und

Gegenstände in den Vorgärten umwarf. Die Anwohner wählten daraufhin

den Notruf und die Person wurde durch eine Polizeistreife

festgenommen. Der 38-jährige Usinger war stark angetrunken und machte

keine näheren Angaben über seine Motivation. Er verbrachte den Rest

der Nacht im Polizeigewahrsam. Der angerichtete Sachschaden wird auf

ca. 1.000,- Euro geschätzt.

zusammengestellt durch Kaulfuß, PHK’in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus – Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: PD Hochtaunus – Polizeipräsidium Westhessen | Publiziert durch presseportal.de.