POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bobenheim-Roxheim (ots) –

Am Mittwochnachmittag gegen 17:35 Uhr wird ein 62-jähriger

Pkw-Fahrer in der Friedrich-Ebert-Straße in Bobenheim-Roxheim einer

Kontrolle unterzogen. Dem 62-jährigen wurde bereits zuvor der

Führerschein entzogen, da er am 05.04.2019 einen Verkhrsunfall unter

Alkoholeinfluss verursacht hatte. Da der Pkw-Fahrer zudem zuvor schon

einmal ohne Führerschein gefahren sein soll, wird sein Pkw

sichergestellt. Gegen den Pkw-Fahrer wird nun wegen Führens eines

Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

PHK’in Ghislaine Werst

Telefon: 06233-313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Ludwigshafen | Publiziert durch presseportal.de.